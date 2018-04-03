В Сеть просочились подробные данные о смартфоне Nokia 9

Известно, что в качестве дисплея будет работать 6,01-дюймовая матрица AMOLED с разрешением 2880 на 1440 пикселей. В аппаратной основе Nokia 9 окажется 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, который дополнят модули оперативной и встроенной памяти с объемами 8 и 256 гигабайт соответственно. Помимо этого стоит выделить наличие аккумулятора с емкостью 3900 мАч, который также поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0 и беспроводной Qi.Основная камера будет работать на основе трех сенсоров с разрешениями 41, 20 и 9,7 Мп. Эксперты считают, что по качеству снимков Nokia 9 может опередить китайский флагман Huawei P20 Pro.Из дополнительного оснащения стоит выделить модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, GPS, ГЛОНАСС, ANT+, NFC и сканеры отпечатков пальцев и радужки глаза. Все внутренности смартфона будет защищать корпус, выполненный по стандарту IP68. Программной платформой окажется ОС Android 8.1 Oreo.