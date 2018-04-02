Телеканал ТНТ подтвердил, что Ольга Бузова хочет найти мужа
Многие считают, что слухи о том, что телеведущая знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова вскоре станет героиней женской версии шоу «Холостяк» – первоапрельская шутка.
Однако представители телеканала ТНТ действительно решили запустить уникальный проект, и с недавних пор объявлен кастинг для нового шоу. Эту информацию официально подтвердили сотрудники пресс-службы канала.
Для участия в проекте подыскивают амбициозных молодых людей или уже состоявшихся мужчин, в общем - всех, кому нравится Ольга Бузова. Возраст претендентов на сердце теледивы должен составлять от 18 до 40 лет, а главное они должны быть холостыми.
Все желающие могут заполнить анкету на сайте zabuzovy.tnt-online.ru. По предварительной информации мужчины пройдут сложный отбор, и отправятся в путешествие, дабы побороться за сердце ведущей «Дома-2».
Однако представители телеканала ТНТ действительно решили запустить уникальный проект, и с недавних пор объявлен кастинг для нового шоу. Эту информацию официально подтвердили сотрудники пресс-службы канала.
Для участия в проекте подыскивают амбициозных молодых людей или уже состоявшихся мужчин, в общем - всех, кому нравится Ольга Бузова. Возраст претендентов на сердце теледивы должен составлять от 18 до 40 лет, а главное они должны быть холостыми.
Все желающие могут заполнить анкету на сайте zabuzovy.tnt-online.ru. По предварительной информации мужчины пройдут сложный отбор, и отправятся в путешествие, дабы побороться за сердце ведущей «Дома-2».