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Телеканал ТНТ подтвердил, что Ольга Бузова хочет найти мужа

Многие считают, что слухи о том, что телеведущая знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова вскоре станет героиней женской версии шоу «Холостяк» – первоапрельская шутка.

Телеканал ТНТ подтвердил, что Ольга Бузова хочет найти мужа

Однако представители телеканала ТНТ действительно решили запустить уникальный проект, и с недавних пор объявлен кастинг для нового шоу. Эту информацию официально подтвердили сотрудники пресс-службы канала.

Для участия в проекте подыскивают амбициозных молодых людей или уже состоявшихся мужчин, в общем - всех, кому нравится Ольга Бузова. Возраст претендентов на сердце теледивы должен составлять от 18 до 40 лет, а главное они должны быть холостыми.

Все желающие могут заполнить анкету на сайте zabuzovy.tnt-online.ru. По предварительной информации мужчины пройдут сложный отбор, и отправятся в путешествие, дабы побороться за сердце ведущей «Дома-2».
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:58
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