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Ольга Бузова выложила видео со съёмок в Playboy

Ольга Бузова выложила видео со съёмок в журнале Playboy, где певица предстала в модных, смелых и сексуальных образах. Часть портфолио знаменитость опубликовала в своём блоге Instagram.

Одним из больших событий в карьере и жизни Ольги стало долгожданное участие в оформлении весеннего номера популярнейшего мужского журнала.

Ольга Бузова выложила видео со съёмок в Playboy

Бузова третий раз стала девушкой с обложки Playboy и подарила сильной половине человечества целую статью с набором разнообразных пикантных кадров.

Хотя многие постоянные читатели звезды были неприятно шокированы, стоит отметить, что в фотосессии ведущая не перешла грани приличия, а её образы действительно были дерзкими и соблазнительными, но отнюдь не пошлыми.

Напомним, что Бузова активно ищет себе жениха, поэтому не боится проявлять себя во всей красе при том, что никогда не прибегала к пластическим операциям. Вскоре на канале "ТНТ" стартует шоу в духе "Холостяка", посвящённое теледиве и её поиску настоящего мужчины.

Ранее Ольга Бузова решила сделать Дмитрию Тарасову больно, выставив фото "заднего декольте".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:51
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