Ольга Бузова выложила видео со съёмок в Playboy
Ольга Бузова выложила видео со съёмок в журнале Playboy, где певица предстала в модных, смелых и сексуальных образах. Часть портфолио знаменитость опубликовала в своём блоге Instagram.
Одним из больших событий в карьере и жизни Ольги стало долгожданное участие в оформлении весеннего номера популярнейшего мужского журнала.
Бузова третий раз стала девушкой с обложки Playboy и подарила сильной половине человечества целую статью с набором разнообразных пикантных кадров.
Хотя многие постоянные читатели звезды были неприятно шокированы, стоит отметить, что в фотосессии ведущая не перешла грани приличия, а её образы действительно были дерзкими и соблазнительными, но отнюдь не пошлыми.
Напомним, что Бузова активно ищет себе жениха, поэтому не боится проявлять себя во всей красе при том, что никогда не прибегала к пластическим операциям. Вскоре на канале "ТНТ" стартует шоу в духе "Холостяка", посвящённое теледиве и её поиску настоящего мужчины.
Ранее Ольга Бузова решила сделать Дмитрию Тарасову больно, выставив фото "заднего декольте".
Одним из больших событий в карьере и жизни Ольги стало долгожданное участие в оформлении весеннего номера популярнейшего мужского журнала.
Бузова третий раз стала девушкой с обложки Playboy и подарила сильной половине человечества целую статью с набором разнообразных пикантных кадров.
Хотя многие постоянные читатели звезды были неприятно шокированы, стоит отметить, что в фотосессии ведущая не перешла грани приличия, а её образы действительно были дерзкими и соблазнительными, но отнюдь не пошлыми.
Напомним, что Бузова активно ищет себе жениха, поэтому не боится проявлять себя во всей красе при том, что никогда не прибегала к пластическим операциям. Вскоре на канале "ТНТ" стартует шоу в духе "Холостяка", посвящённое теледиве и её поиску настоящего мужчины.
Ранее Ольга Бузова решила сделать Дмитрию Тарасову больно, выставив фото "заднего декольте".