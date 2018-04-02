Виктор Шароваров в числе многих очарован легкодоступной Сашей Шевой
Виктор Шароваров в числе многих других мужчин "Дома-2" очарован легкодоступной Сашей Шевой, думают зрители проекта, которые называют участницу "гидом любви" и "островной куртизанкой".
Героиню реалити-шоу, в сущности, не сделавшую никому ничего дурного, поклонники телестройки и любят, и ненавидят. Шевченко лёгкая на подъём и весёлая, в ней нет свойственной проектным девушкам стервозности, но есть полное неуважение к себе как к женщине.
Каждый раз Александра рассыпается в словах любви новому парню, который бросит её через неделю, и с эти посылом идёт дальше по шоу. Зрители смеются, как же неприхотлива, должно быть, Шева, если принимает абсолютно всех - даже тех, от кого отказался буквально весь женский коллектив.
Поселившись на Сейшелах, герои почти наверняка получают недолгий курортный роман с "лав-приложением" в лице Саши. Зрители задаются вопросом, разве Шароваров до того неуверенный, что объявил себя парой с самой легкодоступной участницей "Дома-2"?
Ранее Александра Шева влюбилась в новенького участника Виктора Шароварова.
Героиню реалити-шоу, в сущности, не сделавшую никому ничего дурного, поклонники телестройки и любят, и ненавидят. Шевченко лёгкая на подъём и весёлая, в ней нет свойственной проектным девушкам стервозности, но есть полное неуважение к себе как к женщине.
Каждый раз Александра рассыпается в словах любви новому парню, который бросит её через неделю, и с эти посылом идёт дальше по шоу. Зрители смеются, как же неприхотлива, должно быть, Шева, если принимает абсолютно всех - даже тех, от кого отказался буквально весь женский коллектив.
Поселившись на Сейшелах, герои почти наверняка получают недолгий курортный роман с "лав-приложением" в лице Саши. Зрители задаются вопросом, разве Шароваров до того неуверенный, что объявил себя парой с самой легкодоступной участницей "Дома-2"?
Ранее Александра Шева влюбилась в новенького участника Виктора Шароварова.