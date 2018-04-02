В Саратове обрушился 4-этажный дом

На Киевской, 10 обрушился многоэтажный дом, бывшее общежитие САЗа, жильцы которого были ранее расселены. На ужасное состояние строения обращали внимание властей еще в 2011 году.Очевидцы, жильцы соседних домов, рассказали, что незадолго до того, как рухнула четырехэтажка, они заметили троих неизвестных, выбежавших из здания. Также, по предварительной информации, на 2 этаже мог находиться человек. Его пытались отыскать спасатели со специально обученными собаками. В настоящее время сотрудники МЧС разбирают завалы, однако теперь поможет только тяжелая техника.Местные жители высказывают опасения и по поводу возможного обрушения соседнего здания № 12. Там также разворовали все несущие и жильцы ближайших домов переживают, что дом может в любое время развалиться.