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Астрономы впервые изучали звезду-сверхгиганта на расстоянии в 9 миллиардов световых лет

Благодаря редкому космическому выравниванию астрономы захватили самую далекую звезду, когда-либо наблюдаемую, расположенную примерно в 9 миллиардах световых лет от Земли.

Астрономы впервые изучали звезду-сверхгиганта на расстоянии в 9 миллиардов световых лет


Астрономы регулярно изучают галактики намного дальше, они видны благодаря яркости миллиардов звезд. И сверхновая, часто ярче, чем галактика, в которой она находится, также может быть видна во всей вселенной. Однако на расстоянии около 100 миллионов световых лет звезды в этих галактиках невозможно разобрать индивидуально.

Но явление, называемое гравитационным линзированием, может увеличить дальнюю Вселенную и сделать видимыми далекие объекты. Как правило, линзирование увеличивает галактики до 50 раз, но в этом случае звезда увеличивалась более чем в 2000 раз. Она была обнаружена на снимках космического телескопа NASA Hubble.

Открытие звезды, называемой астрономами Икаром, а не ее формальным именем MACS J1149 Lensed Star 1 (LS1), открывает новую технику изучения отдельных звезд в галактиках, образовавшихся в самые ранние дни Вселенной. Эти наблюдения могут обеспечить редкий взгляд на то, как звезды развиваются, особенно самые светлые.

«Впервые мы видим отдельную нормальную звезду - не сверхновую, не гамма-всплеск, а единственную стабильную звезду - на расстоянии в 9 миллиардов световых лет. Эти линзы - удивительные космические телескопы», - сказал профессор астрономии Алекс Филиппенко UC Berkeley и один из многих соавторов отчета.

Путем моделирования линзы ученые пришли к выводу, что яркость Икара, вероятно, была вызвана уникальным эффектом гравитационного линзирования. Хотя расширенный объектив может увеличивать фоновый объект до 50 раз, меньшие объекты могут увеличиваться намного больше. Одна звезда в объективе переднего плана, если она точно совпадает с фоновой звездой, может увеличивать фоновые звезды в тысячи раз. В этом случае звезда размером с Солнце ненадолго проходила прямо через линию визирования между далекой звездой Икар и Hubble, увеличивая ее яркость более чем в 2000 раз.

Что касается Икара, астрономы предсказывают, что в течение следующего десятилетия звезда увеличится в несколько раз. Когда звезды кластера перемещаются, впоследствии этого увеличивается их яркость до 10000 раз.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 19:23
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