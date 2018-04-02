Виктория Романец осыпала подписчиков потоком нецензурной брани
Виктория Романец осыпала подписчиков в Stories потоком нецензурной брани, которой удостоились все хейтеры, оставляющие злобные комментарии.
Супруга Антона Гусева является моделью и зарабатывает на жизнь как медийная персона, имеющая как минимум 2,5 млн читателей. Образ Романец женственный и благородный.
Виктория любит сниматься в вечерних платьях на фоне дорогих автомобилей или россыпи цветочных лепестков. При этом знаменитость имеет очень вспыльчивый характер и при случае не стыдится употреблять свой матерных лексикон.
Так, однажды экс-участницу "Дома-2" задержали на паспортном контроле в аэропорту. Промучившись несколько часов, Романец решила записать видео, адресованной таможеннице, которая её проверяла.
Пользователи Сети были поражены тем, как Виктория облила грязью госслужащую, не имея даже российского гражданства. Многие подписали петицию с требованием оштрафовать её или вовсе депортировать.
И вот недавно Романец вышла в прямой эфир с новым нецензурным посланием. В матерном стиле она описала, как надо поступать с "идеальными" подписчицами, донимающими блогеров в комментариях. Большинство зрителей отметили, что больше не желают осквернять свои уши такой хамской речью.
Ранее Виктория Романец снова попыталась задеть экс-супругу Антона Гусева - Феофилактову.
Супруга Антона Гусева является моделью и зарабатывает на жизнь как медийная персона, имеющая как минимум 2,5 млн читателей. Образ Романец женственный и благородный.
Виктория любит сниматься в вечерних платьях на фоне дорогих автомобилей или россыпи цветочных лепестков. При этом знаменитость имеет очень вспыльчивый характер и при случае не стыдится употреблять свой матерных лексикон.
Так, однажды экс-участницу "Дома-2" задержали на паспортном контроле в аэропорту. Промучившись несколько часов, Романец решила записать видео, адресованной таможеннице, которая её проверяла.
Пользователи Сети были поражены тем, как Виктория облила грязью госслужащую, не имея даже российского гражданства. Многие подписали петицию с требованием оштрафовать её или вовсе депортировать.
И вот недавно Романец вышла в прямой эфир с новым нецензурным посланием. В матерном стиле она описала, как надо поступать с "идеальными" подписчицами, донимающими блогеров в комментариях. Большинство зрителей отметили, что больше не желают осквернять свои уши такой хамской речью.
Ранее Виктория Романец снова попыталась задеть экс-супругу Антона Гусева - Феофилактову.