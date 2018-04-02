Алёна Водонаева восхитила длинными голыми ногами

"Красивые женские ноги - это весомый аргумент, да? Оружие по завоеванию мужчин. Сила притяжения при верной подаче мощнейшая", - пишет Водонаева и добавляет, как же девушки огорчают её, надевая колготы и чулки с блеском и швами.

Бывшая героиня "Дома-2" продолжает удерживать внимание подписчиков своей сексуальностью, о которой ходят легенды. Хотя в блоге замужней теледивы появляется всё больше скромных семейных фотографий, и аудитория подписчиков на странице качественно меняется, Водонаева нет-нет и выставит полуголое фото или вовсе подборку из журнала для взрослых.Так, на днях Алёну жестоко раскритиковали моралистки за эротические снимки для Maxim, где героиня появилась на обложке номера. Знаменитость чуть исправила ситуацию новым фото в тёмных колготках, прикрыв все интимные места и показав лишь стройные ноги.Стоит отметить, что не так давно в Сети всплыло старое фото Алёны, где она сама одета в модный блестящий плащ и самые дешёвые на вид колготки, вышедшие из моды много лет назад.Ранее Алену Водонаеву раскритиковали за дешёвые колготки.