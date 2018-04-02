Сергей Пынзарь, сделавший 3 ошибки в одном слове, рассмешил пользователей безграмотностью
Сергей Пынзарь, сделавший сразу 3 ошибки в одном слове, рассмешил пользователей безграмотностью рекламного поста, возымевшего совершенно обратный эффект.
Хотя электронные технологии совершенствуются и помогают людям править текст на ходу, особо одарённые блогеры часто допускают "проколы" там, где их допустить, казалось бы, невозможно.
Та же Ольга Бузова своими "перлами" поддерживает имидж глуповатой любительницы гламура, но отличиться умудряется и сильная половина человечества. Так, экс-участник "Дома-2", владеющий на пару с супругой бутиками и слонами красоты, едва не подставил своего рекламодателя вопиющей грамматической ошибкой в посте Instagram.
Сергей рассказывал о группе профессионалов, занимающихся охранными системами, но не осилил трудное слово и написал "проффесианалов", допустив сразу три ошибки. Читатели такого текста отметили, что даже малолетние школьники редко могут до такой степени исковеркать слово.
Особенно позабавило пользователей нелепое окончание "-аналов", которое шутники тут же связали с деятельностью таинственной группы Пынзаря.
Сам Сергей, как только понял свою оплошность, тут же исправился и закрыл на всякий случай комментарии. Отразился ли конфуз на договорённости с рекламодателем, неизвестно.
Ранее Дарья Пынзарь была шокирована тем, как жители Турции относятся к чужим детям.
Хотя электронные технологии совершенствуются и помогают людям править текст на ходу, особо одарённые блогеры часто допускают "проколы" там, где их допустить, казалось бы, невозможно.
Та же Ольга Бузова своими "перлами" поддерживает имидж глуповатой любительницы гламура, но отличиться умудряется и сильная половина человечества. Так, экс-участник "Дома-2", владеющий на пару с супругой бутиками и слонами красоты, едва не подставил своего рекламодателя вопиющей грамматической ошибкой в посте Instagram.
Сергей рассказывал о группе профессионалов, занимающихся охранными системами, но не осилил трудное слово и написал "проффесианалов", допустив сразу три ошибки. Читатели такого текста отметили, что даже малолетние школьники редко могут до такой степени исковеркать слово.
Особенно позабавило пользователей нелепое окончание "-аналов", которое шутники тут же связали с деятельностью таинственной группы Пынзаря.
Сам Сергей, как только понял свою оплошность, тут же исправился и закрыл на всякий случай комментарии. Отразился ли конфуз на договорённости с рекламодателем, неизвестно.
Ранее Дарья Пынзарь была шокирована тем, как жители Турции относятся к чужим детям.