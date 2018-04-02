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Сергей Пынзарь, сделавший 3 ошибки в одном слове, рассмешил пользователей безграмотностью

Сергей Пынзарь, сделавший сразу 3 ошибки в одном слове, рассмешил пользователей безграмотностью рекламного поста, возымевшего совершенно обратный эффект.

Хотя электронные технологии совершенствуются и помогают людям править текст на ходу, особо одарённые блогеры часто допускают "проколы" там, где их допустить, казалось бы, невозможно.

Сергей Пынзарь, сделавший 3 ошибки в одном слове, рассмешил пользователей безграмотностью

Та же Ольга Бузова своими "перлами" поддерживает имидж глуповатой любительницы гламура, но отличиться умудряется и сильная половина человечества. Так, экс-участник "Дома-2", владеющий на пару с супругой бутиками и слонами красоты, едва не подставил своего рекламодателя вопиющей грамматической ошибкой в посте Instagram.

Сергей рассказывал о группе профессионалов, занимающихся охранными системами, но не осилил трудное слово и написал "проффесианалов", допустив сразу три ошибки. Читатели такого текста отметили, что даже малолетние школьники редко могут до такой степени исковеркать слово.

Сергей Пынзарь, сделавший 3 ошибки в одном слове, рассмешил пользователей безграмотностью

Особенно позабавило пользователей нелепое окончание "-аналов", которое шутники тут же связали с деятельностью таинственной группы Пынзаря.

Сам Сергей, как только понял свою оплошность, тут же исправился и закрыл на всякий случай комментарии. Отразился ли конфуз на договорённости с рекламодателем, неизвестно.

Ранее Дарья Пынзарь была шокирована тем, как жители Турции относятся к чужим детям.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:29
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