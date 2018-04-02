В Бахрейне нашли самое крупное за всю историю страны месторождение нефти
В Бахрейне было найдено самое большое из всех ранее обнаруженных месторождение газа и легкой сланцевой нефти. В воскресенье королевский комитет объявил, что по экономической безопасности и природным ресурсам, это месторождение «черного золота» изрядно превосходит по запасам ныне действующих нефтяных месторождений. На территории страны таких находок не было около 86 лет.
Комитет по природным ресурсам сообщает, что он исследовал потенциал национальных нефтяных компаний для того, чтобы увеличить работы по выемке и разведке вдвое. Именно это привело к обнаружению самых крупных запасов нефти за всю историю королевства.
По оценке местных экспертов, скорей всего, открытое нефтяниками месторождение имеет очень большое количество нефти плотных пластов, которое во много раз больше объема Бахрейнского месторождения.
Комитет по природным ресурсам сообщает, что он исследовал потенциал национальных нефтяных компаний для того, чтобы увеличить работы по выемке и разведке вдвое. Именно это привело к обнаружению самых крупных запасов нефти за всю историю королевства.
По оценке местных экспертов, скорей всего, открытое нефтяниками месторождение имеет очень большое количество нефти плотных пластов, которое во много раз больше объема Бахрейнского месторождения.
Экономика / В мире / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30