В Бахрейне нашли самое крупное за всю историю страны месторождение нефти

Комитет по природным ресурсам сообщает, что он исследовал потенциал национальных нефтяных компаний для того, чтобы увеличить работы по выемке и разведке вдвое. Именно это привело к обнаружению самых крупных запасов нефти за всю историю королевства.По оценке местных экспертов, скорей всего, открытое нефтяниками месторождение имеет очень большое количество нефти плотных пластов, которое во много раз больше объема Бахрейнского месторождения.