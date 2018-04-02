В Сети появились подробные технические параметры смартфона Xiaomi Mi 6X

Таким образом, отмечается, что девайс получил процессор Snapdragon 626, который оснащен восемью ядрами ARM Cortex-A53 и графическим ускорителем Adreno 506. Также в комплект входит модем сотовой связи X9 LTE.В качестве дисплея представлена матрица IPS с диагональю 5,99 дюйма. Разрешение составляет 2160 × 1080 Full HD+. Основная камера выполнена по сдвоенной технологии. Разрешение сенсоров составляет 20 и 8 Мп. Фронтальный модуль предлагает разрешение в 20 Мп.Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а на встроенном накопителе имеется 64 Гб свободного пространства. Емкость аккумулятора достигает отметки 2910 мАч. Программной платформой является операционная система Android 8.1 Oreo.