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В Сети появились подробные технические параметры смартфона Xiaomi Mi 6X

В сети интернет была опубликована информация касательно технических характеристик смартфона Xiaomi Mi 6X. Новинку должны официально представить уже во втором квартале текущего года.

В Сети появились подробные технические параметры смартфона Xiaomi Mi 6X


Таким образом, отмечается, что девайс получил процессор Snapdragon 626, который оснащен восемью ядрами ARM Cortex-A53 и графическим ускорителем Adreno 506. Также в комплект входит модем сотовой связи X9 LTE.

В качестве дисплея представлена матрица IPS с диагональю 5,99 дюйма. Разрешение составляет 2160 × 1080 Full HD+. Основная камера выполнена по сдвоенной технологии. Разрешение сенсоров составляет 20 и 8 Мп. Фронтальный модуль предлагает разрешение в 20 Мп.

Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а на встроенном накопителе имеется 64 Гб свободного пространства. Емкость аккумулятора достигает отметки 2910 мАч. Программной платформой является операционная система Android 8.1 Oreo.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:00
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