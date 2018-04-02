В Сети появились подробные технические параметры смартфона Xiaomi Mi 6X
В сети интернет была опубликована информация касательно технических характеристик смартфона Xiaomi Mi 6X. Новинку должны официально представить уже во втором квартале текущего года.
Таким образом, отмечается, что девайс получил процессор Snapdragon 626, который оснащен восемью ядрами ARM Cortex-A53 и графическим ускорителем Adreno 506. Также в комплект входит модем сотовой связи X9 LTE.
В качестве дисплея представлена матрица IPS с диагональю 5,99 дюйма. Разрешение составляет 2160 × 1080 Full HD+. Основная камера выполнена по сдвоенной технологии. Разрешение сенсоров составляет 20 и 8 Мп. Фронтальный модуль предлагает разрешение в 20 Мп.
Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а на встроенном накопителе имеется 64 Гб свободного пространства. Емкость аккумулятора достигает отметки 2910 мАч. Программной платформой является операционная система Android 8.1 Oreo.
Таким образом, отмечается, что девайс получил процессор Snapdragon 626, который оснащен восемью ядрами ARM Cortex-A53 и графическим ускорителем Adreno 506. Также в комплект входит модем сотовой связи X9 LTE.
В качестве дисплея представлена матрица IPS с диагональю 5,99 дюйма. Разрешение составляет 2160 × 1080 Full HD+. Основная камера выполнена по сдвоенной технологии. Разрешение сенсоров составляет 20 и 8 Мп. Фронтальный модуль предлагает разрешение в 20 Мп.
Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а на встроенном накопителе имеется 64 Гб свободного пространства. Емкость аккумулятора достигает отметки 2910 мАч. Программной платформой является операционная система Android 8.1 Oreo.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:00