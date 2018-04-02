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Илон Маск 1 апреля в шутку объявил о банкротстве Tesla

Предприниматель Илон Маск в рамках Twitter первого апреля пошутил касательно плачевного финансового состоянии своей компании Tesla.

Илон Маск 1 апреля в шутку объявил о банкротстве Tesla

Сейчас у Tesla имеются определённые проблемы. В течение года предприятия не в состоянии нарастить производство автомобилей, и это является причиной появления очередей. Покупатели, которые уже заплатили деньги, вынуждены ждать около года, пока их приобретение будет изготовлено и передано в их пользование. Недавно компания была вынуждена обратно отозвать 123 тысячи машин с заводским браком - повышенной коррозией кузова транспортного средства.

Илон Маск в соцсетях в шутку объявил о банкротстве Tesla. Из сообщения следует, что с сегодняшнего дня данная компания банкрот. Срочные меры по реализации пасхальных яиц не повлияли на сложившуюся ситуацию. Глава авто марки был найден без сознания около Model 3. Вокруг него находились пустые бутылки, а на его щеках виднелись следы от пролитых слёз.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:45
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