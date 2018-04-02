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Ученые исследовали причины возникновения сотрясений мозга

С целью изучения воздействия колебаний на человеческий мозг при сотрясениях, специалистами США и Швеции были искусственно воссозданы подобные травматические условия. Полученные знания планируют использовать в улучшении конструкций защитных шлемов.

Основываясь на проведенных исследованиях, специалисты выяснили, что во время неожиданных сотрясений наибольший вред для мозга оказывают низкочастотные моды. Данный факт подтвердился использованием созданной формы, представляющей модель мозга, с последующим изучением изменений в его поведении при ударных столкновениях. Благодаря полученным знаниям, специалисты могут использовать результаты при конструировании наиболее эффективных защитных устройств.
Ученые исследовали причины возникновения сотрясений мозга


Целью исследователей было получение как можно более точных результатов, для этого в исследуемую модель мозга включили все возможные свойства мозговой ткани, причем из всех доступных областей мозга. Для достоверности исследований были привлечены игроки из американского футбола, на теле которых фиксировали показатели мозга специальные датчики. В результате отмечено, что при совершении 537 опасных столкновений среди 31 игроков, в двух случаях зафиксированы сотрясения мозга. Причем результат одного из них привел к потере сознания. Специалисты сделали вывод, что при наличии в шлемах игроков устройств, подавляющих низкочастотные возбуждения, значительно снизился бы эффект получения травм от повреждений.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:15
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