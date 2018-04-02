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Беременная Анастасия Костенко отправляет Дмитрия Тарасова бегать за фруктами

Беременная Анастасия Костенко отправляет счастливого будущего отца Дмитрия Тарасова бегать за фруктами и прочими вкусностями для супруги.

В своём Instagram футболист "Локомотива" стал рассказывать о радостях семейной жизни, которую подарила ему мать его будущего сына. Как намекнула фотограф Дарья Субботина, публику зря ввели в заблуждение розовые шарики на снимках, ведь пара ждёт не девочку.

Беременная Анастасия Костенко отправляет Дмитрия Тарасова бегать за фруктами

Имея дочь от первого брака, Дмитрий мечтал о сыне и, узнав об интересном положении подруги, тут же на ней женился. Поскольку Тарасов наконец обретёт наследника, ему не жаль бегать по поручениям жены, носить ей свежие фрукты - лишь бы мать с ребёнком были здоровы.

Спортсмен хвастается подписчикам, что текущий период в его жизни самый счастливый. Костенко также предвкушает появление малыша на свет, но не слишком распространяется о подробностях беременности.

Впрочем, через третьих лиц прессе удалось выведать даже роддом, в котором Анастасия будет рожать. Это клинический госпиталь "Лапино", ценник которого называют от 450 тысяч рублей до 2 миллионов.

"Поздравляю вас. Это безусловное счастье". "Ваше счастье продлится долго! Вы отличная пара! Берегите себя и свою семью!" "Офигенно красиво. Счастливые влюблённые. Дима, видно, любит Настю и ждёт малыша", - думают поклонники звёздной пары.

Ранее стало известно, что роды Анастасии Костенко обойдутся Дмитрию Тарасову от 500 тысяч рублей до 1 миллиона.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:49
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