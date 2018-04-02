Заплаканные глаза Ольги Бузовой вызвали жалость у фанатов

«В ритме сумасшедшего города мы не всегда можем найти драгоценные минуты для отдыха, поэтому наши глазки могут казаться особенно усталыми…Я очень люблю Вас, мои дорогие подписчицы, поэтому хочу, чтобы вы всегда оставались красивыми, а ваши глазки всегда сияли», - в частности пишет Оля.

[b][/b]Сегодня в Инстаграме появилась фотография, на которой свою обожательницу поклонники увидели с заплаканными глазами.Рекламный пост знаменитость подписала текстом про сумасшедший город.И вот здесь-то фанаты и заметили уставшие и даже заплаканные глаза девушки. В комментариях подписчики связали это с беременностью очередной супруги своего первого мужа футболиста Дмитрия Тарасова - Анастасии Костенко.Правда, другие посчитали, что Бузовой нужно больше отдыхать и поменьше работать.