АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Заплаканные глаза Ольги Бузовой вызвали жалость у фанатов

Многочисленные фанаты Ольги Бузовой внимательно отслеживают карьеру и жизнь Ольги Бузовой.[b][/b]

Сегодня в Инстаграме появилась фотография, на которой свою обожательницу поклонники увидели с заплаканными глазами.

Рекламный пост знаменитость подписала текстом про сумасшедший город.

Заплаканные глаза Ольги Бузовой вызвали жалость у фанатов

«В ритме сумасшедшего города мы не всегда можем найти драгоценные минуты для отдыха, поэтому наши глазки могут казаться особенно усталыми…Я очень люблю Вас, мои дорогие подписчицы, поэтому хочу, чтобы вы всегда оставались красивыми, а ваши глазки всегда сияли», - в частности пишет Оля.

И вот здесь-то фанаты и заметили уставшие и даже заплаканные глаза девушки. В комментариях подписчики связали это с беременностью очередной супруги своего первого мужа футболиста Дмитрия Тарасова - Анастасии Костенко.

Правда, другие посчитали, что Бузовой нужно больше отдыхать и поменьше работать.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:32
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nokia может возродить кнопочный телефон 2010
Алёна Водонаева восхитила длинными голыми ногами
Уменьшение перечня учебников на территории России
Buick анонсировал выход серийной модели Velite 6
В Москве хлебозаводы испекут к Пасхе около 3,5
Сергей Пынзарь, сделавший 3 ошибки в одном слове,
Ученые разработали состав специального быстро
Зрители "Дома-2" считают, у Алёны Савкиной и Ильи
Компания Google намерена расширить линейку
Беременную Анастасию Костенко бессовестно троллят
Беременная Анастасия Костенко отправляет Дмитрия
В городах проведения матчей ЧМ-2018 появится
Заплаканные глаза Ольги Бузовой вызвали жалость у
В падении фонаря на ребёнка в Санкт-Петербурге
Катя Колисниченко поправилась на 10 кг, чтобы
В мае в России стартуеют продажи нового седана
Ольга Бузова решила сделать Дмитрию Тарасову
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга спор между
Ксению Бородину и Курбана Омарова упрекают в
Стала известна стоимость обновлённого седана
Зарабатывающий полмиллиона рублей в месяц Антон
Компания OnePlus планирует запуск собственной
Давид Анташвили не может определиться в чувствах
Наталью Штурм сравнили с дешевой актрисой кино
У православных христиан наступила страстная неделя
Муж Ксении Бородиной учит поклонниц заводить
Ольга Жарикова не чувствует в Кате Зиновьевой
T-Mobile совместила смартфон и новую модель своих
Иосиф Оганесян назвал болезнь Саши Черно лучшим
В Москве и Подмосковье снизилась посещаемость
Просмотреть все новости