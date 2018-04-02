Покупать детские товары в онлайн-магазинах станет сложнее

Для продолжения работы с отечественными покупателями иностранным продавцам надо, во-первых, применить коды классификатора продукции ЕАЭС, а во-вторых, нужно на все детские товары иметь сертификат безопасности. Большинство зарубежных онлайн-магазинов, особенно китайских, данным требованиям не соответствуют.В АКИТ полагают, что данные меры смогут применить уже в этом году. Есть риск, что зарубежные продавцы будут отказываться работать с российским рынком, так как это легче, чем проходить сертификацию. Следовательно, недоступными в РФ станут высококачественные товары из США и Европы.