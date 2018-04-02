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Покупать детские товары в онлайн-магазинах станет сложнее

Продолжается атака на иностранные онлайн-магазины со стороны АКИТ. Правительство прислушалось к условиям данной организации, включающей крупнейших отечественных онлайн-ритейлеров, при этом поручило профильным ведомствам не допустить в реализацию «товары опасные для жизни». В первую очередь это относится к детским товарам.

Покупать детские товары в онлайн-магазинах станет сложнее

Для продолжения работы с отечественными покупателями иностранным продавцам надо, во-первых, применить коды классификатора продукции ЕАЭС, а во-вторых, нужно на все детские товары иметь сертификат безопасности. Большинство зарубежных онлайн-магазинов, особенно китайских, данным требованиям не соответствуют.

В АКИТ полагают, что данные меры смогут применить уже в этом году. Есть риск, что зарубежные продавцы будут отказываться работать с российским рынком, так как это легче, чем проходить сертификацию. Следовательно, недоступными в РФ станут высококачественные товары из США и Европы.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:15
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