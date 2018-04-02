Катя Колисниченко поправилась на 10 кг, чтобы перекачать жир в ягодицы
Катя Колисниченко намеренно поправилась на 10 кг, чтобы перекачать лишний жир в ягодицы с помощью хирургической процедуры под названием липофилинг.
Одна из двух сестёр-близняшек после ухода из "Дома-2" никак не может остановиться на внешности, которая её бы устраивала. Пока Юлия с мужем воспитывают двоих детей, Екатерина раз за разом меняет своё тело от цвета волос до объёма ягодиц.
Колисниченко дважды делала ринопластику, увеличила грудь и губы, моделировала "пятую точку", правда, в первый раз неудачно.
Поскольку ходить в спортзал и качать ягодичные мышцы знаменитости невмоготу, её очень заинтересовал липофилинг - операция, при которой жир собирают из одних частей тела и перекачивают в другие.
Прошлый раз Колисниченко располнела недостаточно и после процедуры получила неровный живот. Теперь Катя надеется, что 10 килограммов ей хватит для ягодиц, как у бразильянки.
Поклонники тем временем с любопытством следят за преображением теледивы и думают, что с более пышными формами Колисниченко будет ещё привлекательней.
Ранее Юлия Салибекова показала подписчикам, как обычно у них проходит "диванный день".
Одна из двух сестёр-близняшек после ухода из "Дома-2" никак не может остановиться на внешности, которая её бы устраивала. Пока Юлия с мужем воспитывают двоих детей, Екатерина раз за разом меняет своё тело от цвета волос до объёма ягодиц.
Колисниченко дважды делала ринопластику, увеличила грудь и губы, моделировала "пятую точку", правда, в первый раз неудачно.
Поскольку ходить в спортзал и качать ягодичные мышцы знаменитости невмоготу, её очень заинтересовал липофилинг - операция, при которой жир собирают из одних частей тела и перекачивают в другие.
Прошлый раз Колисниченко располнела недостаточно и после процедуры получила неровный живот. Теперь Катя надеется, что 10 килограммов ей хватит для ягодиц, как у бразильянки.
Поклонники тем временем с любопытством следят за преображением теледивы и думают, что с более пышными формами Колисниченко будет ещё привлекательней.
Ранее Юлия Салибекова показала подписчикам, как обычно у них проходит "диванный день".