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Катя Колисниченко поправилась на 10 кг, чтобы перекачать жир в ягодицы

Катя Колисниченко намеренно поправилась на 10 кг, чтобы перекачать лишний жир в ягодицы с помощью хирургической процедуры под названием липофилинг.

Одна из двух сестёр-близняшек после ухода из "Дома-2" никак не может остановиться на внешности, которая её бы устраивала. Пока Юлия с мужем воспитывают двоих детей, Екатерина раз за разом меняет своё тело от цвета волос до объёма ягодиц.

Катя Колисниченко поправилась на 10 кг, чтобы перекачать жир в ягодицы

Колисниченко дважды делала ринопластику, увеличила грудь и губы, моделировала "пятую точку", правда, в первый раз неудачно.

Поскольку ходить в спортзал и качать ягодичные мышцы знаменитости невмоготу, её очень заинтересовал липофилинг - операция, при которой жир собирают из одних частей тела и перекачивают в другие.

Прошлый раз Колисниченко располнела недостаточно и после процедуры получила неровный живот. Теперь Катя надеется, что 10 килограммов ей хватит для ягодиц, как у бразильянки.

Поклонники тем временем с любопытством следят за преображением теледивы и думают, что с более пышными формами Колисниченко будет ещё привлекательней.

Ранее Юлия Салибекова показала подписчикам, как обычно у них проходит "диванный день".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:23
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