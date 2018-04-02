Сегодня SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon

В американском космическом агентстве отмечают, что запуск должен состояться с 40-й стартовой площадки на базе ВВС США мыса Канаверал. Стартовое окно откроется в 23:30 по московскому времени. 4 апреля Dragon окажется возле Международной космической станции, а встретят его астронавты Норисигэ Канаи и Скотт Тингл.Известно, что общая масса груза составляет 2,63 тонны. Астронавтам доставят различное научное оборудование для экспериментов, растительные культуры, пригодные для употребления в пищу, а также воду и пищу.Научные приборы позволят ученым получать данные о бурях, которые образуются на Земле, а также о различных микроорганизмах на МКС, которые могут привести к каким-либо заболеваниям.