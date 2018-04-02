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Сегодня SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon

Сегодня в рамках миссии CRS-14 американская компания SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9, на борту которой будет установлен грузовой космический корабль Dragon. Аппарат доставит на борт МКС различное научное оборудование для астронавтов NASA.

Сегодня SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon


В американском космическом агентстве отмечают, что запуск должен состояться с 40-й стартовой площадки на базе ВВС США мыса Канаверал. Стартовое окно откроется в 23:30 по московскому времени. 4 апреля Dragon окажется возле Международной космической станции, а встретят его астронавты Норисигэ Канаи и Скотт Тингл.

Известно, что общая масса груза составляет 2,63 тонны. Астронавтам доставят различное научное оборудование для экспериментов, растительные культуры, пригодные для употребления в пищу, а также воду и пищу.

Научные приборы позволят ученым получать данные о бурях, которые образуются на Земле, а также о различных микроорганизмах на МКС, которые могут привести к каким-либо заболеваниям.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:45
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