Ольга Бузова решила сделать Дмитрию Тарасову больно, выставив фото «заднего декольте»

«Тебе будет больно... Ты её запомнишь навсегда. #онанебоится», - написала Бузова.

Известная певица и телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова продолжает использовать образ «брошенки», однако сильной и смелой женщины.В этот раз теледива опубликовала в своем микроблоге Инстаграм фото с обнаженной пятой точкой, подписав пост строчкой из своей песни «Она не боится».Не так давно Ольга рассказала о съемках в фотосессии для журнала Playboy, которая проходила под лозунгом «ОнаНеБоится», и разместила в соцсети фото обложки. Сейчас же ведущая предоставила возможность поклонникам оценить ее «смелость» и с другой стороны.Стоит отметить, что пользователи Инстаграма оценили старания звезды телестройки 370 тысячами лайков, а также попросили ее не останавливаться на достигнутом. Некоторые фанаты Бузовой предположили, что подпись к публикации девушка адресовала своему бывшему супругу.