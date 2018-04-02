Свадебный банкет в Бишкеке закончился массовым отравлением
В Бишкеке после свадьбы в больницу с пищевым отравлением были госпитализированы более 170 человек.
Так как гости торжества прибыли из разных регионов Киргизии, для проведения всех необходимых мероприятий, задействованы абсолютно все районные и областные центры госсанэпиднадзора. Артур Буюклянов, являющийся главным врачом Центра госсанэпиднадзора Бишкека, сообщает, что эксперты уже определили ряд подозрительных продуктов, из каких персонал ресторана готовил на свадебный банкет блюда. В данное время все продукты были отправлены на экспертизу, результаты которой будут готовы третьего апреля.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям УК Киргизии «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», а также «Продажа или производство товаров, оказание услуг либо выполнение работ, которые не отвечают требованиям безопасности».
Так как гости торжества прибыли из разных регионов Киргизии, для проведения всех необходимых мероприятий, задействованы абсолютно все районные и областные центры госсанэпиднадзора. Артур Буюклянов, являющийся главным врачом Центра госсанэпиднадзора Бишкека, сообщает, что эксперты уже определили ряд подозрительных продуктов, из каких персонал ресторана готовил на свадебный банкет блюда. В данное время все продукты были отправлены на экспертизу, результаты которой будут готовы третьего апреля.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям УК Киргизии «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», а также «Продажа или производство товаров, оказание услуг либо выполнение работ, которые не отвечают требованиям безопасности».
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30