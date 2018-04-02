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Свадебный банкет в Бишкеке закончился массовым отравлением

В Бишкеке после свадьбы в больницу с пищевым отравлением были госпитализированы более 170 человек.

Свадебный банкет в Бишкеке закончился массовым отравлением

Так как гости торжества прибыли из разных регионов Киргизии, для проведения всех необходимых мероприятий, задействованы абсолютно все районные и областные центры госсанэпиднадзора. Артур Буюклянов, являющийся главным врачом Центра госсанэпиднадзора Бишкека, сообщает, что эксперты уже определили ряд подозрительных продуктов, из каких персонал ресторана готовил на свадебный банкет блюда. В данное время все продукты были отправлены на экспертизу, результаты которой будут готовы третьего апреля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям УК Киргизии «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», а также «Продажа или производство товаров, оказание услуг либо выполнение работ, которые не отвечают требованиям безопасности».
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В мире / Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30
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