Свадебный банкет в Бишкеке закончился массовым отравлением

Так как гости торжества прибыли из разных регионов Киргизии, для проведения всех необходимых мероприятий, задействованы абсолютно все районные и областные центры госсанэпиднадзора. Артур Буюклянов, являющийся главным врачом Центра госсанэпиднадзора Бишкека, сообщает, что эксперты уже определили ряд подозрительных продуктов, из каких персонал ресторана готовил на свадебный банкет блюда. В данное время все продукты были отправлены на экспертизу, результаты которой будут готовы третьего апреля.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям УК Киргизии «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», а также «Продажа или производство товаров, оказание услуг либо выполнение работ, которые не отвечают требованиям безопасности».