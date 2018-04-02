Названа дата презентации нового смартфона Nubia Z18 Mini

Отмечается, что новинка однозначно будет иметь сдвоенную камеру и высоким уровнем разрешения. Также одной из главных особенностей телефона станет крупный полноразмерный дисплей. То касается остальных технических характеристик, то об этом пока что ничего неизвестно.Стоит указать, что предыдущая модель Z17 Mini работала на базе процессора Snapdragon 653 и модуля оперативной памяти с объемом 6 Гб. Это была самая дорогая модификация данной модели. Диагональ экрана тогда составила 5,2 дюйма.Nubia Z18 Mini может стать первым смартфоном бренда, который получит операционную систему Android One.