Таджикистан ввел запрет на полеты четырех авиакомпаний из России

В соответствии с предоставленными сотрудниками авиакомпаний Таджикистана данными, новые ограничения будут распространяться на одиннадцать направлений на территории страны, при этом срок действия запрета на полёты в данное время остаётся неизвестным.К тому же, таджикистанские власти обязуются вернуть пассажирам всю стоимость билетов, которые были приобретены на рейсы, после чего аннулированы.