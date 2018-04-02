Таджикистан ввел запрет на полеты четырех авиакомпаний из России
Со второго апреля Таджикистан лишит разрешений четырёх российских авиакомпаний, на полёт в Худжанд, Душанбе и иные направления. В данный «чёрный» список попали такие компании как «Ютэйр», «Уральские авиалинии», «Сибирь», а также «Северный ветер».
В соответствии с предоставленными сотрудниками авиакомпаний Таджикистана данными, новые ограничения будут распространяться на одиннадцать направлений на территории страны, при этом срок действия запрета на полёты в данное время остаётся неизвестным.
К тому же, таджикистанские власти обязуются вернуть пассажирам всю стоимость билетов, которые были приобретены на рейсы, после чего аннулированы.
В соответствии с предоставленными сотрудниками авиакомпаний Таджикистана данными, новые ограничения будут распространяться на одиннадцать направлений на территории страны, при этом срок действия запрета на полёты в данное время остаётся неизвестным.
К тому же, таджикистанские власти обязуются вернуть пассажирам всю стоимость билетов, которые были приобретены на рейсы, после чего аннулированы.