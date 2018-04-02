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Зарабатывающий полмиллиона рублей в месяц Антон Гусев жалеет денег на сына Даниэля

Зарабатывающий полмиллиона рублей в месяц Антон Гусев жалеет денег на сына Даниэля, выделяя на алименты мальчику всего 20 тысяч рублей.

О скупости экс-супруга прессе поведала Евгения Феофилактова, которая стремится дать мальчику всё самое лучшее, но с трудом растягивает отцовские подачки на оплату детского сада и дорогу к "Непоседам".

Зарабатывающий полмиллиона рублей в месяц Антон Гусев жалеет денег на сына Даниэля

К счастью, сама модель хорошо получает со съёмок в качестве модели и ведения блога в Instagram. Живёт семья у армянского бойфренда Евгении в загородном доме, однако последний никак не обязан платить за Даниэля, как за родного сына.

Феофилактова не стала добиваться справедливости через суд, но её искренне возмущает равнодушие Гусева, который считает поход с сыном по магазинам 4 раза в год большим одолжением. Сам Антон не скрывает солидного заработка в интернете.

Его блог пестрит дорогими машинами, яхтами, поездками на элитные курорты и тому подобное. Евгения не сомневается, что зарплата экс-участника "Дома-2" сейчас не менее полумиллиона рублей.

Зарабатывающий полмиллиона рублей в месяц Антон Гусев жалеет денег на сына Даниэля

При этом Гусеву совершенно всё равно, чем живёт Даниэль, и хватает ли ему с матерью на нормальное существование. Отметим, однако, что запросы у Феофилактовой весьма нескромные, ведь если она ведёт роскошную жизнь, то сыну даёт вдвое больше.

Ранее фанаты были уверены, что за сыном Евгении Феофилактовой следит псих.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:36
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