Зарабатывающий полмиллиона рублей в месяц Антон Гусев жалеет денег на сына Даниэля
Зарабатывающий полмиллиона рублей в месяц Антон Гусев жалеет денег на сына Даниэля, выделяя на алименты мальчику всего 20 тысяч рублей.
О скупости экс-супруга прессе поведала Евгения Феофилактова, которая стремится дать мальчику всё самое лучшее, но с трудом растягивает отцовские подачки на оплату детского сада и дорогу к "Непоседам".
К счастью, сама модель хорошо получает со съёмок в качестве модели и ведения блога в Instagram. Живёт семья у армянского бойфренда Евгении в загородном доме, однако последний никак не обязан платить за Даниэля, как за родного сына.
Феофилактова не стала добиваться справедливости через суд, но её искренне возмущает равнодушие Гусева, который считает поход с сыном по магазинам 4 раза в год большим одолжением. Сам Антон не скрывает солидного заработка в интернете.
Его блог пестрит дорогими машинами, яхтами, поездками на элитные курорты и тому подобное. Евгения не сомневается, что зарплата экс-участника "Дома-2" сейчас не менее полумиллиона рублей.
При этом Гусеву совершенно всё равно, чем живёт Даниэль, и хватает ли ему с матерью на нормальное существование. Отметим, однако, что запросы у Феофилактовой весьма нескромные, ведь если она ведёт роскошную жизнь, то сыну даёт вдвое больше.
Ранее фанаты были уверены, что за сыном Евгении Феофилактовой следит псих.
О скупости экс-супруга прессе поведала Евгения Феофилактова, которая стремится дать мальчику всё самое лучшее, но с трудом растягивает отцовские подачки на оплату детского сада и дорогу к "Непоседам".
К счастью, сама модель хорошо получает со съёмок в качестве модели и ведения блога в Instagram. Живёт семья у армянского бойфренда Евгении в загородном доме, однако последний никак не обязан платить за Даниэля, как за родного сына.
Феофилактова не стала добиваться справедливости через суд, но её искренне возмущает равнодушие Гусева, который считает поход с сыном по магазинам 4 раза в год большим одолжением. Сам Антон не скрывает солидного заработка в интернете.
Его блог пестрит дорогими машинами, яхтами, поездками на элитные курорты и тому подобное. Евгения не сомневается, что зарплата экс-участника "Дома-2" сейчас не менее полумиллиона рублей.
При этом Гусеву совершенно всё равно, чем живёт Даниэль, и хватает ли ему с матерью на нормальное существование. Отметим, однако, что запросы у Феофилактовой весьма нескромные, ведь если она ведёт роскошную жизнь, то сыну даёт вдвое больше.
Ранее фанаты были уверены, что за сыном Евгении Феофилактовой следит псих.