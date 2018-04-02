Samsung Electronics представила новые ноутбуки Notebook 5 и Notebook 3

Известно, что в продаже появятся такие модели как Notebook 3 с диагоналями 14 и 15,6 дюйма, а также модификация Notebook 5 с диагональю 15,6 дюйма. Каждая машина может предлагаться с процессорами линейки Intel Core седьмого и восьмого поколения. Также разработчики установили модули памяти DDR4, объем которых зависит от выбранной модели. В качестве накопителей могут работать жесткие диски и твердотельные накопители.14-дюймовый Notebook 3 оснащен матрицей HD, а старшая версия получит матрицу Full HD и дискретную графику NVIDIA MX110 с двумя гигабайтами собственной памяти. Notebook 5 предложит пользователю Full HD-экран и видеокарту NVIDIA MX150 на 2 Гб.Также можно выделить аккумулятор с емкостью 43 Втч, веб-камеру и модуль Wi-Fi 802.11ac.