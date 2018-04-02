Возрожденная Toyota Supra лишится механики

С того момента, когда Toyota Supra появилась на треке она смогла завоевать любовь многих автомобилистов, благодаря яркому внешнему дизайну и мощной силовой установке, при этом машина хорошо управляемая. Вот уже более двух лет разработчики готовят к презентации обновлённую версию спорткара.Накануне появилась информация о том, что инженеры решили полностью избавиться от прежней механической трансмиссии, на замену ей придёт роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. По словам разработчиков, такое решение позволит продуктивней использовать мощь автомобиля, сохранив прежнюю управляемость.Как сообщалось ранее, обновлённый спорткар Toyota Supra получит 6-цилиндровый рядный двигатель от BMW производительностью 450 лошадиных сил, который будет дополнен двумя турбонагнетателями.