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Возрожденная Toyota Supra лишится механики

Накануне стало известно, что возрождённый спорткар Toyota Supra лишится механической коробки передач. Данное решение разработчики приняли чтобы реализовать весь потенциал силового агрегата.

Возрожденная Toyota Supra лишится механики


С того момента, когда Toyota Supra появилась на треке она смогла завоевать любовь многих автомобилистов, благодаря яркому внешнему дизайну и мощной силовой установке, при этом машина хорошо управляемая. Вот уже более двух лет разработчики готовят к презентации обновлённую версию спорткара.

Накануне появилась информация о том, что инженеры решили полностью избавиться от прежней механической трансмиссии, на замену ей придёт роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. По словам разработчиков, такое решение позволит продуктивней использовать мощь автомобиля, сохранив прежнюю управляемость.

Как сообщалось ранее, обновлённый спорткар Toyota Supra получит 6-цилиндровый рядный двигатель от BMW производительностью 450 лошадиных сил, который будет дополнен двумя турбонагнетателями.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:30
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