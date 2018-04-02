Наталью Штурм сравнили с дешевой актрисой кино для взрослых

Однако со временем, считают пользователи, Наталья Штурм все больше становится похож на актрису из дешевых порнофильмов.К примеру, один из последних снимков в Instagram, где Наталья позирует в нижнем белье, вызвал массу негативных и резких комментариев., - призывает Наталья, но хейтеры даже не обратили внимания на рекламу белья. А всецело были охвачены внешним видом артистки.Штурм назвали «уродом с губами», «сумасшедшей пенсионеркой» и обложили совсем уж нецензурными эпитетами.По мнению пользователей, Наталья Штурм уже давно не видит границ между художественной эротикой и дешевым порно, и такое поведение в целом оскорбительно для 51-летней женщины.