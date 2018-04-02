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Наталью Штурм сравнили с дешевой актрисой кино для взрослых

Несмотря на далеко не юный возраст российская певица Наталья Штурм давно уже скандально знаменита своими эротическими фотосессиями и не раз шокировала публику откровенными снимками.

Однако со временем, считают пользователи, Наталья Штурм все больше становится похож на актрису из дешевых порнофильмов.

Наталью Штурм сравнили с дешевой актрисой кино для взрослых

К примеру, один из последних снимков в Instagram, где Наталья позирует в нижнем белье, вызвал массу негативных и резких комментариев.

«Смотрите не на меня, а на белье. Оно очень красивое!», - призывает Наталья, но хейтеры даже не обратили внимания на рекламу белья. А всецело были охвачены внешним видом артистки.

Наталью Штурм сравнили с дешевой актрисой кино для взрослых

Штурм назвали «уродом с губами», «сумасшедшей пенсионеркой» и обложили совсем уж нецензурными эпитетами.

Наталью Штурм сравнили с дешевой актрисой кино для взрослых

По мнению пользователей, Наталья Штурм уже давно не видит границ между художественной эротикой и дешевым порно, и такое поведение в целом оскорбительно для 51-летней женщины.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:16
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