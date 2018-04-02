Давид Анташвили не может определиться в чувствах к Вике Борисевич

«Я подпустил ее очень близко, конечно, этого делать было не нужно. Она восприняла это действие, как внегласное объявление нас снова парой», - рассказал участник телестройки.

Сам же мужчина отметил, что и не «горел желанием» вступать в интим с участницей, вернее, он считал это неправильным, ведь дает ей шанс полагать, что они смогут быть вместе. Давид не хочет допустить, чтобы девушке снова было больно.После проведенной вместе ночи, сам мужчина начал понимать, что даже не может определиться, какие же чувства испытывает к Виктории. Одно он знает точно, что не видит в дальнейшем себя вместе с ней.Свои чувства Анташвили назвал скорее, чувствами ответственности и долга, чем любовными.