АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Давид Анташвили не может определиться в чувствах к Вике Борисевич

Участник телепроекта «Дом-2» Давид Анташвили считает, что совершил ошибку, когда позволил себе лечь в постель с Викторией Борисевич.

Давид Анташвили не может определиться в чувствах к Вике Борисевич

Сам же мужчина отметил, что и не «горел желанием» вступать в интим с участницей, вернее, он считал это неправильным, ведь дает ей шанс полагать, что они смогут быть вместе. Давид не хочет допустить, чтобы девушке снова было больно.

«Я подпустил ее очень близко, конечно, этого делать было не нужно. Она восприняла это действие, как внегласное объявление нас снова парой», - рассказал участник телестройки.

После проведенной вместе ночи, сам мужчина начал понимать, что даже не может определиться, какие же чувства испытывает к Виктории. Одно он знает точно, что не видит в дальнейшем себя вместе с ней.

Свои чувства Анташвили назвал скорее, чувствами ответственности и долга, чем любовными.

Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:17
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Заплаканные глаза Ольги Бузовой вызвали жалость у
В падении фонаря на ребёнка в Санкт-Петербурге
Катя Колисниченко поправилась на 10 кг, чтобы
В мае в России стартуеют продажи нового седана
Ольга Бузова решила сделать Дмитрию Тарасову
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга спор между
Ксению Бородину и Курбана Омарова упрекают в
Стала известна стоимость обновлённого седана
Зарабатывающий полмиллиона рублей в месяц Антон
Компания OnePlus планирует запуск собственной
Давид Анташвили не может определиться в чувствах
Наталью Штурм сравнили с дешевой актрисой кино
У православных христиан наступила страстная неделя
Муж Ксении Бородиной учит поклонниц заводить
Ольга Жарикова не чувствует в Кате Зиновьевой
T-Mobile совместила смартфон и новую модель своих
Иосиф Оганесян назвал болезнь Саши Черно лучшим
В Москве и Подмосковье снизилась посещаемость
Друг покойного Вороненкова подал на Марию
Ксения Бородина задумалась о детях в искусстве
Лондон обогнал Нью-Йорк по количеству убийств
Коричневая кучка: фанаты высмеяли модный наряд
Ушёл из жизни руководитель «Театра. DOC» Михаил
По мнению зрителей, возвращению на "Дом-2"
К концу 2020 года Audi выпустит маленький
В Японии открыли единый центр борьбы с
"ТНТ" официально утвердил адаптированную для
Ученые: Кольца пыли и промежутки распространены в
Наталья Штурм испортила откровенный снимок
Быстрейший Mercedes C-Class станет гибридным
Просмотреть все новости