AliExpress предлагает двухдневную скидку на смартфон Xiaomi Redmi 4X
Начиная с 1 апреля и заканчивая завтрашним днем, торговая интернет-платформа AliExpress предлагает скидку на покупку смартфона Xiaomi Redmi 4X. Отмечается, что по правилам акции один пользователь может купить не более двух экземпляров этого устройства.
Таким образом, стоимость модификации 3/32 гигабайта составляет 7 740 рублей. Покупатель сможет выбрать между золотистой и черной расцветкой. После оформления заказа и его оплаты, телефон отправят почтовой службой AliExpress Standard Shipping.
После окончания акции цена на эту модель вырастет до 20%.
Напомним, что Xiaomi Redmi 4X работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 435, дисплея IPS с 5-дюймовой диагональю и разрешением HD, а также графического ускорителя и аккумулятора с емкостью 4100 мАч. Помимо этого пользователю предлагается модуль 4G VoLTE и две камеры с разрешением 13 и 5 Мп.
Таким образом, стоимость модификации 3/32 гигабайта составляет 7 740 рублей. Покупатель сможет выбрать между золотистой и черной расцветкой. После оформления заказа и его оплаты, телефон отправят почтовой службой AliExpress Standard Shipping.
После окончания акции цена на эту модель вырастет до 20%.
Напомним, что Xiaomi Redmi 4X работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 435, дисплея IPS с 5-дюймовой диагональю и разрешением HD, а также графического ускорителя и аккумулятора с емкостью 4100 мАч. Помимо этого пользователю предлагается модуль 4G VoLTE и две камеры с разрешением 13 и 5 Мп.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:00