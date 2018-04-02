AliExpress предлагает двухдневную скидку на смартфон Xiaomi Redmi 4X

Таким образом, стоимость модификации 3/32 гигабайта составляет 7 740 рублей. Покупатель сможет выбрать между золотистой и черной расцветкой. После оформления заказа и его оплаты, телефон отправят почтовой службой AliExpress Standard Shipping.После окончания акции цена на эту модель вырастет до 20%.Напомним, что Xiaomi Redmi 4X работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 435, дисплея IPS с 5-дюймовой диагональю и разрешением HD, а также графического ускорителя и аккумулятора с емкостью 4100 мАч. Помимо этого пользователю предлагается модуль 4G VoLTE и две камеры с разрешением 13 и 5 Мп.