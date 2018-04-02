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AliExpress предлагает двухдневную скидку на смартфон Xiaomi Redmi 4X

Начиная с 1 апреля и заканчивая завтрашним днем, торговая интернет-платформа AliExpress предлагает скидку на покупку смартфона Xiaomi Redmi 4X. Отмечается, что по правилам акции один пользователь может купить не более двух экземпляров этого устройства.

AliExpress предлагает двухдневную скидку на смартфон Xiaomi Redmi 4X


Таким образом, стоимость модификации 3/32 гигабайта составляет 7 740 рублей. Покупатель сможет выбрать между золотистой и черной расцветкой. После оформления заказа и его оплаты, телефон отправят почтовой службой AliExpress Standard Shipping.
После окончания акции цена на эту модель вырастет до 20%.

Напомним, что Xiaomi Redmi 4X работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 435, дисплея IPS с 5-дюймовой диагональю и разрешением HD, а также графического ускорителя и аккумулятора с емкостью 4100 мАч. Помимо этого пользователю предлагается модуль 4G VoLTE и две камеры с разрешением 13 и 5 Мп.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:00
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