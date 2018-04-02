Муж Ксении Бородиной учит поклонниц заводить отношения
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров учит поклонниц заводить отношения, отвечая на вопрос подписчицы, которая годами ищет вторую половинку.
В своём Instagram известный бизнесмен завёл новую рубрику "zималогия", где выступает в роли умудрённого жизни коуча, выборочно поднимающего самые актуальные проблемы своей аудитории.
Поскольку блог звезды по большей части направлен на читателей-женщин, такие разговорные публикации принимаются очень хорошо. Очередная фанатка Омарова спросила, что ей делать для нахождения любви и построения здоровых отношений. Курбан отметил, что женщине в первую очередь не хватает внутренней устойчивости, которую хорошо чувствует любой партнёр.
Напомним, что сам Омаров с Ксенией воспитывают двух дочерей и часто берут к себе сына Курбана от первого брака. Семья большая и очень дружная, а супруги в этом году даже удостоились премии "Настоящая любовь".
Ранее Ксения Бородина задумалась о детях в искусстве.
В своём Instagram известный бизнесмен завёл новую рубрику "zималогия", где выступает в роли умудрённого жизни коуча, выборочно поднимающего самые актуальные проблемы своей аудитории.
Поскольку блог звезды по большей части направлен на читателей-женщин, такие разговорные публикации принимаются очень хорошо. Очередная фанатка Омарова спросила, что ей делать для нахождения любви и построения здоровых отношений. Курбан отметил, что женщине в первую очередь не хватает внутренней устойчивости, которую хорошо чувствует любой партнёр.
"Зачем вам отношения? Вы пишите так, будто вас кто-то туда гонит. Разве можно построить что-то крепкое на зыбкой основе? А вы ею и являетесь. Окружающие мужчины это чувствуют, понимают, что они не являются героями вашего романа", - поясняет муж Бородиной.
Напомним, что сам Омаров с Ксенией воспитывают двух дочерей и часто берут к себе сына Курбана от первого брака. Семья большая и очень дружная, а супруги в этом году даже удостоились премии "Настоящая любовь".
"Курбан в психологи записался?" "У него просто много времени, работы нет, Ксюха зарабатывает". "Мы думаем, что тебе нужно было бабой родиться! Нормальные мужики чужим грязным бельём не трясут! Не по-дагестански ты себя ведёшь", - язвят читатели блогера.
Ранее Ксения Бородина задумалась о детях в искусстве.