Муж Ксении Бородиной учит поклонниц заводить отношения

"Зачем вам отношения? Вы пишите так, будто вас кто-то туда гонит. Разве можно построить что-то крепкое на зыбкой основе? А вы ею и являетесь. Окружающие мужчины это чувствуют, понимают, что они не являются героями вашего романа", - поясняет муж Бородиной.

"Курбан в психологи записался?" "У него просто много времени, работы нет, Ксюха зарабатывает". "Мы думаем, что тебе нужно было бабой родиться! Нормальные мужики чужим грязным бельём не трясут! Не по-дагестански ты себя ведёшь", - язвят читатели блогера.