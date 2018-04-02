Nokia может возродить кнопочный телефон 2010

Стоит напомнить, что Nokia 2010 был впервые выставлен на показ в 1994 году. До этого финская компания уже представляла два возрожденных телефона и, скорее всего, собирается сделать это во третий раз.Согласно неподтвержденным данным, новинка может появиться на публике в следующем году, то есть как раз к 25-летнему юбилею этой модели. Ожидается, что телефон будет предлагаться на рынках Китая, Индии и развивающихся азиатских регионов. Не исключено, что российский рынок возрожденная Nokia 2010 тоже посетит.