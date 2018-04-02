Ольга Жарикова не чувствует в Кате Зиновьевой конкурентку

По словам Ольги, когда Катя прилетела, она чувствовала к ней конкуренции. Тем более, что Зиновьевой понравился «мальчик» и она заверила нынешнюю пассию своего бывшего возлюбленного, что не будет «лезть к ним».Но когда Катя осталась одна на проекте, а Ольга Жарикова и Саша Гобозов создали пару, чтобы участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион» она стала цепляться к ним в пару., - считает Жарикова.Ольга уверена, что если бы конкурса не было, то Катя от них «отстала бы», так как сначала с ней говорили по-хорошему, а потом грубо. Сейчас Гобозов и Жарикова вовсю готовятся к конкурсу и надеются на понимание со стороны Зиновьевой.