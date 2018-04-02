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Ольга Жарикова не чувствует в Кате Зиновьевой конкурентку

Участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова высказала свое мнение по поводу своей «конкурентки» за сердце Саши Гобозова Кати Зиновьевой.

По словам Ольги, когда Катя прилетела, она чувствовала к ней конкуренции. Тем более, что Зиновьевой понравился «мальчик» и она заверила нынешнюю пассию своего бывшего возлюбленного, что не будет «лезть к ним».

Ольга Жарикова не чувствует в Кате Зиновьевой конкурентку

Но когда Катя осталась одна на проекте, а Ольга Жарикова и Саша Гобозов создали пару, чтобы участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион» она стала цепляться к ним в пару.

«Я к ней относилась нейтрально, но сейчас я ее могу назвать неискренней, обманщицей и провокаторшей, которая делает на проекте просто движуху», - считает Жарикова.

Ольга Жарикова не чувствует в Кате Зиновьевой конкурентку

Ольга уверена, что если бы конкурса не было, то Катя от них «отстала бы», так как сначала с ней говорили по-хорошему, а потом грубо. Сейчас Гобозов и Жарикова вовсю готовятся к конкурсу и надеются на понимание со стороны Зиновьевой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:02
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