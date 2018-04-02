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Buick анонсировал выход серийной модели Velite 6

Американская компания Buick сообщила о выходе новой серийной модели Velite 6, которая предназначена для китайского рынка. В 2016 году на автосалоне в Гуанчжоу был представлен американский бренд Velite, который является суббрендом Buick.

Buick анонсировал выход серийной модели Velite 6


В прошлом году на китайский рынок был выведен автомобиль Velite 5, который представляет собой перелицованный и обновлённый Chevrolet Volt. Теперь на рынок Поднебесной планируют вывести пятидверный Buick Velite 6 в двух модификациях — одна гибридная, а вторая полностью электрическая.

В настоящее время производители тщательно скрывают информацию об автомобиле Buick Velite 6 в сети имеется только один тизер. Официальная презентация новинки состоится 17 апреля текущего года, именно тогда производители и раскроют все подробности.

Стоит напомнить, что концепт Velite был разработан совместными усилиями компания GM и SAIC. Первый прототип был представлен с гибридной силовой установкой, состоящей из электрического мотора и бензинового агрегата объёмом 1,5 литра.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:45
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