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В Москве хлебозаводы испекут к Пасхе около 3,5 миллионов куличей

Тринадцать московских хлебозаводов усиленно готовятся к предстоящей Пасхе. Для праздника они, кроме обычной продукции, будут выпекать около 3,5 миллионов куличей и кексов. Данная информация появилась на сайте московского правительства.

В Москве хлебозаводы испекут к Пасхе около 3,5 миллионов куличей

Согласно предоставленным данным, для выпечки куличей будут применять двадцать разнообразных рецептов. По итогам прошлогодних продаж, столичные гости, а также москвичи отдавали предпочтение «Майскому», «Покровскому», «Медведковскому», «Пасхальному» куличам, выпущенным с применением сахарной пудры или же глазури. Также популярность завоевал «Славянский» кекс.

Реализация куличей будет производиться в двенадцати тысячах московских магазинов. Их цена будет колебаться от 36 до 440 руб. Предполагается, что в Москве на Пасху будет продано около одной тысячи тонн праздничной сдобной продукции.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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