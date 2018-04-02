В Москве хлебозаводы испекут к Пасхе около 3,5 миллионов куличей

Согласно предоставленным данным, для выпечки куличей будут применять двадцать разнообразных рецептов. По итогам прошлогодних продаж, столичные гости, а также москвичи отдавали предпочтение «Майскому», «Покровскому», «Медведковскому», «Пасхальному» куличам, выпущенным с применением сахарной пудры или же глазури. Также популярность завоевал «Славянский» кекс.Реализация куличей будет производиться в двенадцати тысячах московских магазинов. Их цена будет колебаться от 36 до 440 руб. Предполагается, что в Москве на Пасху будет продано около одной тысячи тонн праздничной сдобной продукции.