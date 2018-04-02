Ученые разработали состав специального быстро заживляющего раны клея

В основу специального клея, названного учеными - MeTro, взята текстура, представленная особыми активными белками. Данная форма может перестраивать структуру, под воздействием ультрафиолета, в итоге получается гибкая основа. Помимо гибкости, получается отличный эффект по плотности состава, благодаря чему появляется качественная замена во время операций хирургическим швам. Перспективные направления применение не ограничиваются только медицинскими целями, в повседневном быту состав вполне пригоден для устранения повреждений незначительного характера. В данных случаях полностью отпадает необходимость в медицинских нитях, так как свойства MeTro останавливают кровотечение в течение минуты, с последующим быстрым стягиванием раны.Учеными особо подчеркнуто, что в клей заложены возможности программирования на определенный результат, активность которого необходима через временной промежуток, в этом случае проводится его смешивание с составом из других веществ. Специалистами уже проведены успешные тестирования MeTro на людях, эксперименты показали отличные результаты.