Ученые разработали состав специального быстро заживляющего раны клея
Новая разработка ученых представлена специальной текстурой, способной затянуть образовавшуюся рану за считанные секунды. Как рассказали исследователи, подобный эластичный клей без проблем можно использовать в ходе проведения операций, так как благодаря ему значительно сокращается драгоценное время, которое уходит на процедуры наложения швов.
В основу специального клея, названного учеными - MeTro, взята текстура, представленная особыми активными белками. Данная форма может перестраивать структуру, под воздействием ультрафиолета, в итоге получается гибкая основа. Помимо гибкости, получается отличный эффект по плотности состава, благодаря чему появляется качественная замена во время операций хирургическим швам. Перспективные направления применение не ограничиваются только медицинскими целями, в повседневном быту состав вполне пригоден для устранения повреждений незначительного характера. В данных случаях полностью отпадает необходимость в медицинских нитях, так как свойства MeTro останавливают кровотечение в течение минуты, с последующим быстрым стягиванием раны.
Учеными особо подчеркнуто, что в клей заложены возможности программирования на определенный результат, активность которого необходима через временной промежуток, в этом случае проводится его смешивание с составом из других веществ. Специалистами уже проведены успешные тестирования MeTro на людях, эксперименты показали отличные результаты.
В основу специального клея, названного учеными - MeTro, взята текстура, представленная особыми активными белками. Данная форма может перестраивать структуру, под воздействием ультрафиолета, в итоге получается гибкая основа. Помимо гибкости, получается отличный эффект по плотности состава, благодаря чему появляется качественная замена во время операций хирургическим швам. Перспективные направления применение не ограничиваются только медицинскими целями, в повседневном быту состав вполне пригоден для устранения повреждений незначительного характера. В данных случаях полностью отпадает необходимость в медицинских нитях, так как свойства MeTro останавливают кровотечение в течение минуты, с последующим быстрым стягиванием раны.
Учеными особо подчеркнуто, что в клей заложены возможности программирования на определенный результат, активность которого необходима через временной промежуток, в этом случае проводится его смешивание с составом из других веществ. Специалистами уже проведены успешные тестирования MeTro на людях, эксперименты показали отличные результаты.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:15