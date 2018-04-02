Иосиф Оганесян назвал болезнь Саши Черно лучшим моментом их отношений

Позже выяснилось, что девушка заболела бронхитом, и врачи прописали ей постельный режим.Такое состояние покоя очень пришлось по душе ее возлюбленному Иосифу Оганесяну, который отметил, что Саша в этот момент покорно принимает заботу и ласку и очень спокойна в этот момент, что очень импонирует его армянскому темпераменту.На данный момент молодые люди переживают, чтобы бронхит не дал осложнения и не перерос в воспаление легких. Саша послушно принимает антибиотики и другие назначенные доктором лекарства и наслаждается ласками любимого Йоси.