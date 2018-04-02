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Друг покойного Вороненкова подал на Марию Максакову взаимный иск на сумму 45 млн рублей

Друг покойного Вороненкова Денис Панаитов подал на Марию Максакову взаимный иск на сумму 45 млн рублей из-за отказа оперной певицы вовремя вернуть долг.

Семья оперной дивы и депутата Госдумы была весьма обеспеченной до тех пор, пока на первую не обрушились как семейные, так и финансовые трудности.

Друг покойного Вороненкова подал на Марию Максакову взаимный иск на сумму 45 млн рублей

Поскольку Максакова зарабатывает миллионы долларов, друг семьи Панаитов и по совместительству бывший руководитель следственного отдела по Московской области мог бы закрыть глаза на нечестность своей знакомой, однако размолвка коснулась ещё и продажи элитной недвижимости.

Дело в том, что Вороненков при жизни владел люксовыми апартаментами на Пресненской набережной в Москва-Сити, от которых семья решила избавиться, чтобы избежать ареста имущества.

Сделку Максакова доверила дочери Дениса от первого брака - 25-летней Екатерине, а покупателем выступил Панаитов. Певица запросила за квартиру 2 миллиона долларов, из которых получила лишь 38 млн рублей.

Все документы на имущество были заверены, и певица посчитала, что её доверенное лицо попросту обманули. Оформив справку о лечении Екатерины от наркотической зависимости, Максакова поспешила подать на Панаитова заявление.

Тот, в свою очередь, припомнил диве долг, который та взяла ещё в декабре 2016-го под 20%. Таким образом, в случае проигрыша оперная исполнительница выплатит истцу 45 млн рублей.

Ранее Мария Максакова доказала, что верна покойному мужу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:44
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