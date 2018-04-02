Ксения Бородина задумалась о детях в искусстве

Ксения опубликовала на своей странице видео со своей младшей дочкой Теоной и отметила, что у большинства ее друзей дети стали интересоваться искусством., - пишет Бородина и поражается, что согласно статистике в наших школах искусств обучается свыше миллиона детей.Наряду с этим, Ксени поинтересовалась у подписчиков, куда можно сходить с детьми в Москве, чтобы было интересно и родителям и отпрыскам.Впрочем, вопрос Ксении Бородиной остался практически без ответа, так как большинство фолловеров обратили внимание на ролик с малышкой Теоной, которую почти всегда все находят «милой зайкой» и «потешной».