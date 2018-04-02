АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Ксения Бородина задумалась о детях в искусстве

Популярная ведущая телестройки «Дом-2» и мама двух очаровательных девчушек Ксения Бородина решила поднять в разговоре с подписчиками тему о детях и об искусстве.

Ксения опубликовала на своей странице видео со своей младшей дочкой Теоной и отметила, что у большинства ее друзей дети стали интересоваться искусством.

Ксения Бородина задумалась о детях в искусстве

«Это всегда так умиляет потому, что в маленьком возрасте от деток ничего подобного не ждешь», - пишет Бородина и поражается, что согласно статистике в наших школах искусств обучается свыше миллиона детей.

Наряду с этим, Ксени поинтересовалась у подписчиков, куда можно сходить с детьми в Москве, чтобы было интересно и родителям и отпрыскам.

Впрочем, вопрос Ксении Бородиной остался практически без ответа, так как большинство фолловеров обратили внимание на ролик с малышкой Теоной, которую почти всегда все находят «милой зайкой» и «потешной».
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Заплаканные глаза Ольги Бузовой вызвали жалость у
В падении фонаря на ребёнка в Санкт-Петербурге
Катя Колисниченко поправилась на 10 кг, чтобы
В мае в России стартуеют продажи нового седана
Ольга Бузова решила сделать Дмитрию Тарасову
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга спор между
Ксению Бородину и Курбана Омарова упрекают в
Стала известна стоимость обновлённого седана
Зарабатывающий полмиллиона рублей в месяц Антон
Компания OnePlus планирует запуск собственной
Давид Анташвили не может определиться в чувствах
Наталью Штурм сравнили с дешевой актрисой кино
У православных христиан наступила страстная неделя
Муж Ксении Бородиной учит поклонниц заводить
Ольга Жарикова не чувствует в Кате Зиновьевой
T-Mobile совместила смартфон и новую модель своих
Иосиф Оганесян назвал болезнь Саши Черно лучшим
В Москве и Подмосковье снизилась посещаемость
Друг покойного Вороненкова подал на Марию
Ксения Бородина задумалась о детях в искусстве
Лондон обогнал Нью-Йорк по количеству убийств
Коричневая кучка: фанаты высмеяли модный наряд
Ушёл из жизни руководитель «Театра. DOC» Михаил
По мнению зрителей, возвращению на "Дом-2"
К концу 2020 года Audi выпустит маленький
В Японии открыли единый центр борьбы с
"ТНТ" официально утвердил адаптированную для
Ученые: Кольца пыли и промежутки распространены в
Наталья Штурм испортила откровенный снимок
Быстрейший Mercedes C-Class станет гибридным
Просмотреть все новости