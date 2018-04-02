Ксения Бородина задумалась о детях в искусстве
Популярная ведущая телестройки «Дом-2» и мама двух очаровательных девчушек Ксения Бородина решила поднять в разговоре с подписчиками тему о детях и об искусстве.
Ксения опубликовала на своей странице видео со своей младшей дочкой Теоной и отметила, что у большинства ее друзей дети стали интересоваться искусством.
«Это всегда так умиляет потому, что в маленьком возрасте от деток ничего подобного не ждешь», - пишет Бородина и поражается, что согласно статистике в наших школах искусств обучается свыше миллиона детей.
Наряду с этим, Ксени поинтересовалась у подписчиков, куда можно сходить с детьми в Москве, чтобы было интересно и родителям и отпрыскам.
Впрочем, вопрос Ксении Бородиной остался практически без ответа, так как большинство фолловеров обратили внимание на ролик с малышкой Теоной, которую почти всегда все находят «милой зайкой» и «потешной».
Ксения опубликовала на своей странице видео со своей младшей дочкой Теоной и отметила, что у большинства ее друзей дети стали интересоваться искусством.
«Это всегда так умиляет потому, что в маленьком возрасте от деток ничего подобного не ждешь», - пишет Бородина и поражается, что согласно статистике в наших школах искусств обучается свыше миллиона детей.
Наряду с этим, Ксени поинтересовалась у подписчиков, куда можно сходить с детьми в Москве, чтобы было интересно и родителям и отпрыскам.
Впрочем, вопрос Ксении Бородиной остался практически без ответа, так как большинство фолловеров обратили внимание на ролик с малышкой Теоной, которую почти всегда все находят «милой зайкой» и «потешной».