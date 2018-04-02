В падении фонаря на ребёнка в Санкт-Петербурге обвинили инженера вокзала

Стоит напомнить, что шестого августа прошедшего года на территории Московского вокзала светильник оборвался со столба и упал на проходившего мимо семилетнего мальчика. Вследствие этого ребёнок получил очень серьёзные травмы.Возбудили уголовное дело по статье российского УК «Причинение тяжкого вреда человеческому здоровью по неосторожности». Во время расследования правоохранительные органы установили, что несчастный случай произошёл из-за ненадлежащего исполнения главным инженером своих обязанностей. В данное время расследование продолжается.