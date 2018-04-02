В падении фонаря на ребёнка в Санкт-Петербурге обвинили инженера вокзала
Главному инженеру Московского вокзала выдвинуты обвинения в падении фонаря на семилетнего ребёнка. О несчастном случае сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Мужчина в данное время перебывает под подпиской о невыезде.
Стоит напомнить, что шестого августа прошедшего года на территории Московского вокзала светильник оборвался со столба и упал на проходившего мимо семилетнего мальчика. Вследствие этого ребёнок получил очень серьёзные травмы.
Возбудили уголовное дело по статье российского УК «Причинение тяжкого вреда человеческому здоровью по неосторожности». Во время расследования правоохранительные органы установили, что несчастный случай произошёл из-за ненадлежащего исполнения главным инженером своих обязанностей. В данное время расследование продолжается.
Стоит напомнить, что шестого августа прошедшего года на территории Московского вокзала светильник оборвался со столба и упал на проходившего мимо семилетнего мальчика. Вследствие этого ребёнок получил очень серьёзные травмы.
Возбудили уголовное дело по статье российского УК «Причинение тяжкого вреда человеческому здоровью по неосторожности». Во время расследования правоохранительные органы установили, что несчастный случай произошёл из-за ненадлежащего исполнения главным инженером своих обязанностей. В данное время расследование продолжается.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30