Коричневая кучка: фанаты высмеяли модный наряд Ксении Бородиной
Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина продемонстрировала подписчикам новый наряд собственного бренда bangbangborodina, однако не все пользователи нашли его симпатичным.
Ксения Бородина предстала в платье, по ее словам самого модного цвета в нынешнем сезоне.
Хейтеры тут же сравнили цвет этого платья с золотыми пуговками с «коричневой кучкой» фекалий, но получили мощный отпор от фанатов Ксении, которые «с пеной у рта» стали доказывать, что Бородина лучшая и порекомендовали ведущей не обращать внимания на негатив.
«Ксюша шикарное платье фигура и ты сама шикарная! Видать просто пройти мимо не могут, надо гадость написать. Платье классное», - высказывали свое мнение фолловеры.
Поклонники ведущей телестройки назвали этот цвет «ржавым», а также красивым древесным и терракотовым.
Ксения Бородина предстала в платье, по ее словам самого модного цвета в нынешнем сезоне.
Хейтеры тут же сравнили цвет этого платья с золотыми пуговками с «коричневой кучкой» фекалий, но получили мощный отпор от фанатов Ксении, которые «с пеной у рта» стали доказывать, что Бородина лучшая и порекомендовали ведущей не обращать внимания на негатив.
«Ксюша шикарное платье фигура и ты сама шикарная! Видать просто пройти мимо не могут, надо гадость написать. Платье классное», - высказывали свое мнение фолловеры.
Поклонники ведущей телестройки назвали этот цвет «ржавым», а также красивым древесным и терракотовым.