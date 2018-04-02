Коричневая кучка: фанаты высмеяли модный наряд Ксении Бородиной

Ксения Бородина предстала в платье, по ее словам самого модного цвета в нынешнем сезоне.Хейтеры тут же сравнили цвет этого платья с золотыми пуговками с «коричневой кучкой» фекалий, но получили мощный отпор от фанатов Ксении, которые «с пеной у рта» стали доказывать, что Бородина лучшая и порекомендовали ведущей не обращать внимания на негатив., - высказывали свое мнение фолловеры.Поклонники ведущей телестройки назвали этот цвет «ржавым», а также красивым древесным и терракотовым.