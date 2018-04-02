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Коричневая кучка: фанаты высмеяли модный наряд Ксении Бородиной

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина продемонстрировала подписчикам новый наряд собственного бренда bangbangborodina, однако не все пользователи нашли его симпатичным.

Ксения Бородина предстала в платье, по ее словам самого модного цвета в нынешнем сезоне.

Коричневая кучка: фанаты высмеяли модный наряд Ксении Бородиной

Хейтеры тут же сравнили цвет этого платья с золотыми пуговками с «коричневой кучкой» фекалий, но получили мощный отпор от фанатов Ксении, которые «с пеной у рта» стали доказывать, что Бородина лучшая и порекомендовали ведущей не обращать внимания на негатив.

«Ксюша шикарное платье фигура и ты сама шикарная! Видать просто пройти мимо не могут, надо гадость написать. Платье классное», - высказывали свое мнение фолловеры.

Поклонники ведущей телестройки назвали этот цвет «ржавым», а также красивым древесным и терракотовым.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:21
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