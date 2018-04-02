В мае в России стартуеют продажи нового седана Subaru Legacy

Под капотом нового седана Subaru Legacy установлен бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, генерирующий 175 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с вариатором Lineartronic CVT. Комплектуется автомобиль полноприводной системой. До первой «сотни» седан набирает разгон за 9,6 секунды, развивая максимальную скорость 240 км/час.Автомобиль построен на модернизированной платформе Legacy, японские инженеры оборудовали его системой управления вектором тяги ATV. В качестве дополнительной опции доступен комплекс EyeSight, в него входят системы контроля рядности движения, предупреждения о приближении к разметке, адаптивный круиз-контроль и автоматического торможения.Внешний дизайн нового седана Subaru Legacy несколько изменился, автомобиль получил модернизированную решётку радиатора, иные бамперы, светодиодные фонари и 18-дюймовые колёсные диски. В салоне седана установлены спортивные кресла, мультимедийная система и новая панель.