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По мнению зрителей, возвращению на "Дом-2" Рустама Солнцева будут рады как минимум два участника

По мнению зрителей, возвращению на "Дом-2" Рустама Солнцева будут рады как минимум два участника - Кирилл Воробьёв и Андрей Денисов.

Не так давно на шоу "Разбор" были приглашены многие члены старого состава телестройки. В их числе был и Солнцев, который раскритиковал новый состав за однообразие: из парней он видит в эфирах только "хипстеров в зауженных штанишках", которые ничего нового и любопытного показать не могут, зато используют проект ради старт-апа в карьере.

По мнению зрителей, возвращению на "Дом-2" Рустама Солнцева будут рады как минимум два участника

Хотя ничего оригинального Рустам своим монологом не открыл, зрители стали подозревать, что визит сподвигнет самого экс-участника на возвращение в любимое шоу. Известно, что звезда постоянно ностальгирует по былым временам и с удовольствием вникает в проектные распри.

Сразу же поклонники реалити-шоу стали подыскивать шоумену подходящую пару и остановились на двух кандидатурах, о которых, как и о Солнцеве, ходят нелицеприятные слухи.

По мнению зрителей, возвращению на "Дом-2" Рустама Солнцева будут рады как минимум два участника

На Остров любви ради отношений с Татьяной Рудаковой прибыл Воробьёв, которому много месяцев подряд пытаются подыскать хоть какую-то пассию. Напрасно - Кирилл, немного поиграв с сожительницей в БДСМ, вновь отказался строить отношения.

Та же напасть преследует Штриха, долго решавшегося на роман с Сашей Шевой, но в итоге оставшегося в одиночестве.

Ранее Рустам Солнцев спровоцировал скандал в студии "Дома-2".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:08
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