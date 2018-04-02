В Пушкинском районе Санкт-Петербурга спор между водителями закончился стрельбой

Правоохранительные органы сообщают, что хозяин иномарки, войдя в салон автобуса, достал газовый пистолет и выстрелил водителю в лицо. После чего мужчина скрылся с места происшествия.Пострадавшего доставили в клинику с ожогами лица. В данное время злоумышленника ищет полиция.