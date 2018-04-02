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В Пушкинском районе Санкт-Петербурга спор между водителями закончился стрельбой

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге второго апреля около 6 часов утра возле остановки «Поселок Ленсоветовский», где не поделили дорогу водитель автобуса ПАЗ, ехавший по маршруту №354, и владелец BMW.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга спор между водителями закончился стрельбой

Правоохранительные органы сообщают, что хозяин иномарки, войдя в салон автобуса, достал газовый пистолет и выстрелил водителю в лицо. После чего мужчина скрылся с места происшествия.

Пострадавшего доставили в клинику с ожогами лица. В данное время злоумышленника ищет полиция.
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Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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