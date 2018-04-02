Стала известна стоимость обновлённого седана Toyota Camry для России

Рестайлинговый седан Toyota Camry на российском рынке появится с тремя атмосферными двигателями, работающими на бензине. Один агрегат 2,0-литровый производительностью 150 лошадиных сил, второй имеет объём 2,5 литра и генерирует 181 «лошадь», а третий мотор объёмом 3,5 литра выдаёт 249 «скакунов». Два первых агрегата комплектуются 6-диапазонной автоматической коробкой передач, а третий мотор функционирует на пару с 7-ступенчатым «автоматом».Базовая модификация рестайлингового автомобиля Toyota Camry россиянам обойдётся в 1 399 000 рублей. Седан с 2,5-литровым агрегатом стоит несколько дороже — 1 623 000 рублей, а за «топовою» версию с 3,5-литровой силовой установкой придётся заплатить 2 341 000 рублей.