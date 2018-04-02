Компания OnePlus планирует запуск собственной криптовалюты

Основная специализация предприятия из КНР - конструирование и производство смартфонов, это в основном средняя группа сложности, разработчик представляет более продвинутые в техническом направлении продукты. Не смотря на это, большой востребованностью на мировом рынке устройства не отличаются. На основании принятого решения, пиар-менеджеры из китайской компании разместили во Всемирной сети 26-секундный видеоролик, который получил достойное название - «Грядут перемены». Следуя сюжету, разговор идет о освоении еще одного направления, а именно план запуска собственной криптовалюты.Как рассказал глава компании Карл Пея, реализация глобального проекта возможна уже в ближайшее время. По предположениям экспертов, основание появления в интернете короткого тематического фильма, уже указывает на конкретное желание Oneplus определить свое положение и направление в рискованном, как считают финансисты, криптобизнесе.