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Компания OnePlus планирует запуск собственной криптовалюты

Про намерения запуска собственного проекта, связанного с добычей виртуальной валюты, сообщает компания Oneplus. Согласно намеченному плану, известный производитель смартфонов Китая, планирует развитие отдельного направления по сегменту заработка некоторых видов криптовалют, с акцентом на лидера - биткоина.

Основная специализация предприятия из КНР - конструирование и производство смартфонов, это в основном средняя группа сложности, разработчик представляет более продвинутые в техническом направлении продукты. Не смотря на это, большой востребованностью на мировом рынке устройства не отличаются. На основании принятого решения, пиар-менеджеры из китайской компании разместили во Всемирной сети 26-секундный видеоролик, который получил достойное название - «Грядут перемены». Следуя сюжету, разговор идет о освоении еще одного направления, а именно план запуска собственной криптовалюты.

Компания OnePlus планирует запуск собственной криптовалюты


Как рассказал глава компании Карл Пея, реализация глобального проекта возможна уже в ближайшее время. По предположениям экспертов, основание появления в интернете короткого тематического фильма, уже указывает на конкретное желание Oneplus определить свое положение и направление в рискованном, как считают финансисты, криптобизнесе.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:30
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