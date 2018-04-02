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У православных христиан наступила страстная неделя

Второго апреля 2018 года у православных наступила Страстная неделя. В этот период верующие вспоминают предсмертные дни Христа, его распятие, а также погребение. Верующие готовятся к Воскресению Христова, валяющегося основным православным праздником, который пройдёт 8 апреля.

У православных христиан наступила страстная неделя


Патриарх Кирилл до конца недели будет ежедневно совершать богослужения в столичных храмах. Многие верующие стараются в начале недели провести в своих домах уборку. Самый строгий пост у православных в Великую пятницу, так как именно тогда распяли Иисуса Христа. Самая торжественная служба будет проходить в пасхальную ночь с седьмого на восьмое апреля. Патриарх Кирилл проведёт церковную службу в соборе Христа Спасителя.

В Страстную неделю работают волонтеры и благотворительные организации. Они помогают нуждающимся и инвалидам, а также тем, кто вынужден праздновать Воскресение Христово на больничной койке, при этом для бездомных к празднику готовятся угощения.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:15
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