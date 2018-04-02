У православных христиан наступила страстная неделя

Патриарх Кирилл до конца недели будет ежедневно совершать богослужения в столичных храмах. Многие верующие стараются в начале недели провести в своих домах уборку. Самый строгий пост у православных в Великую пятницу, так как именно тогда распяли Иисуса Христа. Самая торжественная служба будет проходить в пасхальную ночь с седьмого на восьмое апреля. Патриарх Кирилл проведёт церковную службу в соборе Христа Спасителя.В Страстную неделю работают волонтеры и благотворительные организации. Они помогают нуждающимся и инвалидам, а также тем, кто вынужден праздновать Воскресение Христово на больничной койке, при этом для бездомных к празднику готовятся угощения.