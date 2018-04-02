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Тата Блюменкранц показала первые слова маленькой Бетти

Тата Блюменкранц показала первые слова маленькой Бетти, которая общается с папой Валерием, сидя в детском манеже.

Абрамсон и её супруга считают самой милой парой проекта, поскольку они полностью сосредоточены на воспитании ребёнка, а не на создании рейтингов вокруг своей семьи.

Тата Блюменкранц показала первые слова маленькой Бетти

Если верить другим участникам "Дома-2", Блюменкранцы получают гонорары меньше, чем у новичков или более популярных героев (примерно 25 тысяч долларов), однако Тату с Валерием такое положение дел устраивает, а последний однажды даже выразил желание побить рекорд Пынзарей по длительности пребывания на шоу.

Так или иначе, пройдёт месяц-другой, и на проект вернутся Дмитрий Дмитренко с Ольгой Рапунцель и новорождённой дочкой, заставив конкурентов потесниться. По мнению некоторых зрителей, Блюменкранцы могут уже сейчас начитать сбор чемоданов.

Между тем блог Таты в Instagram становится всё популярней: тысячи подписчиц и молодых мам любуются тем, как растёт Беатрис. Девочка уже научилась говорить своё первое слово "папа", которое лепечет с большим удовольствием.

"Папина девочка. Вот так вынашиваешь 9 месяцев, рожаешь, мучаешься, потом недосыпаешь ночами, а она, видите ли, на ПАПУ похожа!? У кого так?" - пишет Абрамсон в своём блоге.

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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:14
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