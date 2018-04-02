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T-Mobile совместила смартфон и новую модель своих кроссовок

Уникальное и необычное устройство презентовано оператором связи T-Mobile в США. Компания порадовала очередным своим «детищем», представленным «умными» кроссовками, причем это своеобразное сочетание смартфона и обуви.

На вид это форма обычных кроссовок, но скрывающих в себе множество функций и возможностей. Благодаря размеру кроссовок, разработчики смогли поместить в одном из них динамики высокой мощности, а подошва другого содержит дисплей с, защитой от любого механического воздействия или царапин. Фитнесс-трекер, который расположен на ступнях, подсчитывает шаги. Данная обувь полностью защищена от грязи, пыли и влаги. Помимо прочего, обмен между контактами производится методом технологии NFC, при соприкосновении носков кроссовок.

T-Mobile совместила смартфон и новую модель своих кроссовок


Внедрены в обувь производителем и возможности ИИ, представленные голосовым помощником, получившим наименование - Джон Леже. Активировать его можно произнесением фразы - «Hey Sidekicks». Благодаря ИИ, владелец получает возможности навигации, а как преимущество – будет предупрежден в случае неожиданного «контакта» с экскрементами животных. Не забыли в данных кроссовках и про шнурки, уникальность которых заключена в возможности использования, как наушники. Представителями компании пока не названа дата выхода продукта на рынок. Известно, что Sidekicks способны работать на максимальной скорости LTE-соединений в сетях T-Mobile, а так же продаваться будут в комплекте с действующим тарифным планом T-Mobile ONE.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:00
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