T-Mobile совместила смартфон и новую модель своих кроссовок

На вид это форма обычных кроссовок, но скрывающих в себе множество функций и возможностей. Благодаря размеру кроссовок, разработчики смогли поместить в одном из них динамики высокой мощности, а подошва другого содержит дисплей с, защитой от любого механического воздействия или царапин. Фитнесс-трекер, который расположен на ступнях, подсчитывает шаги. Данная обувь полностью защищена от грязи, пыли и влаги. Помимо прочего, обмен между контактами производится методом технологии NFC, при соприкосновении носков кроссовок.Внедрены в обувь производителем и возможности ИИ, представленные голосовым помощником, получившим наименование - Джон Леже. Активировать его можно произнесением фразы - «Hey Sidekicks». Благодаря ИИ, владелец получает возможности навигации, а как преимущество – будет предупрежден в случае неожиданного «контакта» с экскрементами животных. Не забыли в данных кроссовках и про шнурки, уникальность которых заключена в возможности использования, как наушники. Представителями компании пока не названа дата выхода продукта на рынок. Известно, что Sidekicks способны работать на максимальной скорости LTE-соединений в сетях T-Mobile, а так же продаваться будут в комплекте с действующим тарифным планом T-Mobile ONE.