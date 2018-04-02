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В Москве и Подмосковье снизилась посещаемость торговых центров

После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором во время пожара погибли шестьдесят четыре человека, пользователи социальной сети приобщались к кампании, которая призывала всех российских граждан отказаться от посещения ТЦ 31 марта.

В Москве и Подмосковье снизилась посещаемость торговых центров


Оказалось, что в Москве и Подмосковье посещаемость торговых центров 31 марта на самом деле уменьшилась от 10 до 20 процентов. Владельцы и эксперты ТЦ уверены, что спад наблюдался скорей всего из-за призывов в соцсетях, а также вследствие отрицательного настроя покупателей после случившийся трагедии в Кемерово.

Стоит напомнить, что пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унёс жизни шестидесяти четырёх человек. Возгорание началось в детской игровой комнате, при этом мгновенно распространилось по всему зданию ТЦ.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:45
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