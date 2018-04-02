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Саша Черно превзошла конкуренток в безвкусном макияже

Саша Черно превзошла конкуренток в безвкусном вечернем макияже, накрасившись для эфира "Дома-2" так, как никто до этого.

Девушка Иосифа Оганесяна не перестаёт удивлять зрителей, но не достижениями на проекте, а нелепостью своих поступков и в особенности образов.

Саша Черно превзошла конкуренток в безвкусном макияже

Так, героиня телестройки может расхаживать перед камерами в ночной рубашке, носить обтягивающие пёстрые платья, которые не скрывают недостатки фигуры, а, наоборот, подчёркивают.

Черно продолжает выбривать висок и красить волосы в угольно-чёрный цвет, что не делает их более ухоженными и блестящими, а порой и днями напролёт не моет голову и не красится, как бы выражая полное равнодушие ко мнению телезрителя.

Когда у Александры есть настрой, она может надеть на себя всё самое лучшее и не пожалеть косметики, но в таких случаях критики реагируют тем более агрессивно. Например, в последнем эфире реалити-шоу Черно накрасили так, что молодая девушка словно постарела лет на 20.

Саша Черно превзошла конкуренток в безвкусном макияже

Губы участницы оставили бледными, а вот глаза густо обвели тёмно-серыми тенями, которые, как выяснилось, ей противопоказаны. В сочетании с дешёвой бижутерией, синим платьем под горло и причёской в неформальном стиле макияж выглядел максимально безвкусно, как ни у одной героини до этого.

Ранее Сашу Черно увезли на скорой с температурой под 40 градусов.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:53
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