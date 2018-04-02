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Лондон обогнал Нью-Йорк по количеству убийств

Лондон смог обойти Нью-Йорк по количеству убийств в феврале этого года. Согласно предварительной информации, Лондон сохранил печальное лидерство также по итогам марта.

Лондон обогнал Нью-Йорк по количеству убийств


В столице Англии количество убийств по итогам февраля текущего года первый раз в современной истории смогло превысить количество аналогичных преступлений на территории Нью-Йорка. В британской столице в феврале было убито пятнадцать человек. А вот в крупнейшем городе Соединённых Штатов убили 14 человек. Лондон в марте сохранил печальное лидерство. В Лондоне в период 14 – 20 марта убили восемь человек. В Лондоне жертвами убийц за месяц стали 22 человека. В Нью-Йорке показатель составил 21 человек.

Согласно итогам первых трех месяцев текущего года общее количество убийств на территории Нью-Йорка превышает пока лондонский показатель (55 против 46). Британская столица в прошлом году была также более безопасным местом. Здесь было совершено 134 убийства, а в Нью-Йорке – 292.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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